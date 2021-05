L2 : Gourvennec tout proche d’un retour à Guingamp

Dans : Ligue 2.

La valse des coachs, c’est en ce moment, et Guingamp est en passe de séduire à nouveau son ancien entraineur.

Parti de l’En Avant après avoir donné la Coupe de France aux Bretons, Jocelyn Gourvennec avait ensuite tenté sa chance à Bordeaux, sans parvenir à rebondir depuis, si ce n'est une courte pige à Guingamp en 2019. Ces dernières semaines, le club armoricain et l’ancien meneur de jeu du FC Nantes se sont revus, et le courant est passé. Selon Ouest-France, tout est désormais presque en place pour le retour de Gourvennec, qui occuperait un poste de manager général, avec la fonction de directeur sportif et d’entraineur de l’équipe première. Tout l’organigramme de l’En Avant pourrait ainsi être modifié, alors que le club vient d’obtenir de justesse son maintien en Ligue 2.