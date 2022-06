L2 : Elsner entraîneur du Havre, Bodmer directeur sportif

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après une énième saison décevante en Ligue 2, le propriétaire du Havre a décidé de tout changer en confiant la président du club haut-normand à Jean-Michel Roussier, ancien patron de l'OM, de Nancy et de la chaîne Téléfoot.

Faisant ce lundi, dans un communiqué, un constat d’échec de son club, le propriétaire du club doyen a annoncé une vaste révolution au sein de la direction sportive et administrative du Havre. « Comme je l'ai expliqué avant le début du COVID et selon mon analyse, les résultats sportifs insuffisants de notre Section Professionnelle Masculine depuis sept ans sont le reflet de l'absence d'un système de gestion fiable et cohérent. Plus précisément, notre processus de recrutement, malgré les sommes importantes investies, s'est avéré fondamentalement inefficace avec un taux de réussite d'environ 50% des joueurs sélectionnés (niveau Pro). De plus, nous n'avons pas, à mon avis, instauré les procédures appropriées pour encadrer nos jeunes joueurs issus d'un Centre de Formation très performant. Les responsabilités sont évidemment partagées à tous les échelons du Club. Et j’en prends ma part. Bien sûr la pandémie que nous avons vécu ces dernières années et les incertitudes, notamment économiques, qu’elle a fait peser sur l’ensemble des Clubs professionnels a largement pesé dans ce constat d’échec. Nous avions pour objectif de mettre en place un tel programme avec Paul Le Guen et son équipe, en y ajoutant un système plus dynamique d'analyse des données. La crise a mis un terme à ce projet qui n’a vu aucune avancée au cours des deux dernières saisons. Avec le retour à la normale, je suis confronté à une prise de décision consistant soit à continuer avec le même système en ajoutant la fonction d’analyse de jeux et de données, soit de restructurer le Club avec un nouvelle équipe managériale susceptible de mettre en place dès maintenant le projet auquel j’aspire. A quatre jours de la reprise J’ai donc pris la décision de procéder dès maintenant à la restructuration du Club », indique Vincent Volpe. Ce dernier a donc officialisé la désignation de Jean-Michel Roussier au poste de président, de Luka Elsner comme entraîneur et de Mathieu Bodmer dans un rôle de directeur des opérations sportives.