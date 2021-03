L2 : Dupraz viré par Caen !

Dans : Ligue 2.

Après une série catastrophique en Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen a annoncé ce mardi soir le limogeage de Pascal Dupraz. C'est Fabrice Vandeputte, responsable du centre de la formation qui va le remplacer.

Le nul de SM Caen samedi à Châteauroux (2-2), après une prestation désastreuse de l'équipe normande, a été la déconvenue de trop pour les dirigeants malherbistes qui ont décidé de limoger Pascal Dupraz. Le technicien de 58 ans ne semblait plus réellement être en phase avec son groupe, et les résultats étaient à la hauteur de cette relation chaotique. Depuis le début de l'année 2021, le Stade Malherbe de Caen enchaîne les mauvais résultats, et le point pris face à la lanterne rouge était le premier en quatre matchs. Au classement, la formation caennaise occupe la 14e place, mais avec seulement 5 points d'avance sur Guingamp barragiste. Pour remplacer Pascal Dupraz, qui était arrivé en Normandie fin 2019, c'est Fabrice Vandeputte, responsable du centre de formation du SMC, qui va assurer l'intérim pour les prochains matchs avec Cédric Hengbart comme adjoint. Sa mission est simple, sauver la place du SM Caen en Ligue 2 et cela en remettant dans le bon sens une équipe qui avait visiblement perdu le fil avec son coach.