L2 : Dos au mur, l’ASSE se réveille brutalement

Encore pire
Vinicius il est foutu comme Yamal, ce coté "primaire" est ancré chez eux. Tu vois la différence avec Mbappe.
Yamal a été mal éduqué, il suffit de voir les propos de son père et son attitude pour comprendre d'où vient le mal. Ça va être compliquer de changer ça car les parent sont les premières références pour ces jeunes joueurs afin de garder les pieds sur terre et là c'est la cata...
Ma petite Kenny est en colère puisque ses comptes fake sont grille et son bec partouzé RIRES
L heure d aller vite te coucher 😉
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
[🎞️VIDEO] ⚽️ #Ligue2BKT 🔥 Joshua Duffus s'offre un doublé... et marque le but du 5-0 pour l'AS Saint-Etienne ! 🖐️ Les Verts collent une manita à Pau ! #ASSEPAUFC beinsports.com/fr-fr/football…