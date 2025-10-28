ICONSPORT_275346_0005

L2 : Dos au mur, l’ASSE se réveille brutalement

Ligue 228 oct. , 22:25
parMehdi Lunay
12e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Pau 6-0
Buts : Ferreira (2e), Cardona (12e), Tardieu (41e sp), Duffus (44e, 48e), Davitashvili (79e) pour Saint-Etienne
Dos au mur après deux revers de rang dont une claque subie à Annecy 4-0 samedi soir, l'AS Saint-Etienne jouait un match crucial pour son avenir et celui de son entraîneur Eirik Horneland. Face à Pau, le Norvégien se passait de Stassin et Davitashvili au coup d'envoi. Un pari gagnant car les Verts offraient un véritable festival offensif en première période : 4 buts et une énorme maîtrise collective.
Les deux stars bannies rejoignaient le terrain en seconde période pour conclure la fête avec un but du Géorgien. Quatrième avant le match derrière Pau 3e, l'ASSE dépasse son adversaire du soir et remonte même à la 2e place derrière l'intouchable leader Troyes.

Ligue 2

28 octobre 2025 à 20:30
Saint-Étienne
Fonseca Ferreira2'Cardona11'Tardieu41'Duffus44'Duffus48'Davitashvili79'
6
0
Match terminé
Pau
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton rouge
89
S. Karamoko
PauPau
But
79
Z. Davitashvili
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
72
ENTRE
D. Appiah
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
M. Nade
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
72
ENTRE
L. Stassin
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading