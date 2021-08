L2 : Dijon vire Linarès, Garande en approche

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après un début de saison calamiteux (1 point en 5 matchs), Dijon a décidé de limoger David Linarès. Patrice Garande est le favori pour le remplacer.

Favori pour remonter en Ligue 1, après un recrutement de standing, le club de Dijon est à l'arrêt depuis le début de saison, puisque le club bourguignon n'a pris qu'un point en cinq matchs. Et cela a abouti ce lundi à une décision brutale, David Linarès a en effet été licencié. « Olivier Delcourt, Président du DFCO, a informé David Linarès de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à compter de ce jour. Après s’être entretenu avec l’ensemble du staff professionnel ce lundi 23 août, Olivier Delcourt a pris la décision de mettre un terme au contrat de David Linarès comme entraîneur du groupe professionnel. Nommé entraîneur principal le 12 novembre 2020, David Linarès a pris à cœur sa mission, avec envie et détermination, comme il l’a toujours fait sous nos couleurs, durant 16 années en tant que joueur, capitaine, éducateur puis entraîneur. L’ensemble du DFCO le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », précise le club dijonnais. Selon les rumeurs, c'est Patrice Garande qui pourrait s'installer sur le banc du DFCO.