L2 : Châteauroux racheté, Abdallah ben Moussaed confirme

Le prince saoudien Abdallah ben Moussaed, déjà propriétaire de Sheffield United en Premier League, a confirmé dans une interview à l'AFP le rachat imminent du club de Châteauroux, lanterne rouge de Ligue 2, avec pour ambition de rejoindre l'élite.

Ce riche investisseur a indiqué avoir donné son feu vert au PDG de son groupe United World pour « conclure l'accord avec Châteauroux » qu'il espère faire « remonter rapidement » en dépit des difficultés actuelles du club. Dernier de Ligue 2 avec huit points de retard sur le barragiste, Châteauroux semble promis à la descente en National 1 (3e division) au terme de cette saison, après quatre années passées en L2. Le PDG de United World, Abdallah Al-Ghamdi, « a vu le dernier match sur le terrain et s'est mis d'accord avec les officiels du club et le conseil d'administration » de la SASP Berrichone Football, a ajouté le prince Moussaed, soulignant que l'accord serait annoncé « bientôt ».

Une exception pour United World

La SASP avait voté lors de son assemblée générale fin décembre la poursuite des « négociations exclusives pour la cession des actions du club » à United World. La perspective de relégation de Châteauroux ne semble pas inquiéter l'investisseur saoudien: « Notre projet n'est pas d'acheter des clubs de troisième division, nous achetons en première division, Sheffield United (monté de Championship en Premier League, ndlr) était l'exception, et maintenant Châteauroux est l'exception », a souligné le prince Moussaed. « Nous avons constaté qu'il y avait une possibilité de relégation, mais nous avons la possibilité de remonter rapidement, et dans quelques années nous serons au plus haut niveau en France », espère le prince Moussaed, un fan de Michel Platini qui dit suivre le football français depuis son enfance.

Fortune personnelle de 200 ME

Avec United World, le prince Moussaed a créé un réseau de clubs, de niveaux et de compétences différentes, dans le but de bénéficier de synergies entre eux pour le marketing, la recherche de sponsors ou encore la formation, et surtout en permettant aux clubs satellites de servir de réservoirs et d'incubateurs de talents. Le prince, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d'euros, avait d'abord pris une part majoritaire dans le club belge du Beerschot en 2018. Il a ensuite ajouté à son portefeuille le Kerala United FC (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 émiratie) à Dubaï en 2020. Longtemps engagé dans l'industrie du papier, le prince Moussaed est passé au sport il y a une dizaine d'années. Il a récemment expliqué qu'il prévoyait d'acquérir « entre six et huit clubs » au total à travers le monde.

Rédaction (avec AFP)