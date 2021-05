L2 : Beye discute avec un club au bord du gouffre

Dans : Ligue 2.

Réputé pour ses analyses souvent pertinentes sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a rencontré les dirigeants du Stade Malherbe de Caen, actuellement 18e de Ligue 2.

Nombreux sont les anciens footballeurs professionnels qui deviennent consultants pour le Canal Football Club, avant de poursuivre leur reconversion en tant qu'entraîneurs. À l'instar de Mickael Landreau, qui s'est assis sur le banc de Lorient pendant deux saisons, Habib Beye rêve lui aussi de diriger une équipe. Une envie que l'ancien joueur de l'OM n'a jamais caché à son employeur, Canal +. Souvent très juste et objectif dans ses analyses, l'ancien international sénégalais jouit d'une excellente réputation dans les médias et le monde du football en général. Si des rumeurs ont un temps existé autour d'une éventuelle arrivée à l'OM, le consultant pourrait faire ses débuts dans un club moins huppé.

Beye en contact avec Caen ?

Sur le plateau de La Chaîne l'Equipe, Carine Galli a révélé des contacts entre l'actuel consultant du Canal Football Club et le Stade Malherbe de Caen. « Habib est pisté par plusieurs clubs, mais ce n’est pas une obligation de le retrouver comme numéro 1 la saison prochaine. Il a notamment rencontré les dirigeants de Caen, et ça s’est très bien passé. Ils ont beaucoup aimé le projet d’Habib Beye et lui a beaucoup aimé le projet de Caen. Il y a eu un très bon échange de part et d’autres entre les deux parties. Mais c’est Stéphane Moulin qui tient la corde à priori si le club ne descend pas » a expliqué la journaliste. Actuellement 18e, les Caennais luttent pour leur survie en Ligue 2. Lors de la dernière journée, les Normands devront s'imposer contre Clermont, déjà assurées de monter en Ligue 1, et espérer dans le même temps une défaite de Dunkerque face à Toulouse.