L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder

Ligue 218 oct. , 9:40
parClaude Dautel
Dernier de Ligue 2 avec seulement quatre points, le SC Bastia a failli rapporter un point de son déplacement chez le leader, Troyes, mais un but oublié par l'arbitre, a fait craquer les dirigeants corses.
Président de Bastia, Claude Ferrandi n'était pas d'humeur badine lorsqu'il est venu s'exprimer au micro de Beinsports. Il est vrai que face à l'ESTAC, son club a été privé d'un but tout à fait valable, le ballon ayant nettement franchi la ligne. Cela plus un carton rouge oublié suite à une faute sur Amine Boutrah, le dirigeant corse n'avait donc pas que des choses agréables à dire concernant l'arbitrage depuis le début du championnat de Ligue 2.
« Je ne vais même pas parler de ce match, je vais parler de ce début de saison. Ce sont des fautes pas sifflées en faveur du Sporting, des penalties pas sifflés, des cartons rouges qui ne sont pas mis aux adversaires quand ça joue contre le Sporting. Contre Troyes, les images montrent aux instances que cela ne peut pas continuer comme cela. Je ne suis pas en colère, ce n’est pas l’émotion du match, ce que je dis, on peut le vérifier depuis le début de saison. Il y a des observateurs qui viennent voir les arbitres, mais il y a vraiment un très gros problème. Je suis d’accord, les arbitres peuvent se tromper, mais pas dix fois de suite. La situation est très grave au-delà du football, et le Sporting s’en remettra. Mais on veut nous mettre la tête sous l’eau », a lancé le patron du Sporting Club de Bastia sur Beinsports.
Ligue 2 #18
D
N
N
D
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs10
V
Victoire0
M
Match nul4
D
Défaite6
Buts Marqués4
Buts Encaissés12

17 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
1
0
Match terminé
BastiaBastia
03 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
BastiaBastia
0
0
Match terminé
DunkerqueDunkerque

A. Boutrah
10.

A. Boutrah

FRAFRA Âge 24 Attaquant
Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
T. Ducrocq
13.

T. Ducrocq

FRAFRA Âge 26 Milieu
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
