ICONSPORT_273932_0020

L2 : Toujours leader, Troyes coule Bastia

Ligue 217 oct. , 22:02
parMehdi Lunay
0
10e journée de Ligue 2 :
Stade de l'Aube
Troyes - Bastia 1-0
But : Bentayeb (40e)
Exclusion : Adeline (23e) pour Troyes
Troyes est leader de Ligue 2 avec 23 points, soit deux points d'avance sur Pau et trois sur Saint-Etienne. Bastia est 18e et dernier avec 4 points seulement.
0
Loading