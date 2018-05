L2 : Appadoo dézingue Ajaccio et les « amateurs » de la LFP

Dans : Ligue 2, Ligue 1, ACA, Le Havre.

Les incidents à Ajaccio après le play-off contre Le Havre font énormément réagir. Et après la victoire de l’ACA contre les Normands, les questions sont nombreuses sur l’organisation du match, notamment après le caillassage du but du Havre vendredi dernier. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo s’est insurgé devant cette organisation qu’il qualifie « d’amateur ». Et le journaliste de France Football craint déjà le pire en cas d’accession de l’AC Ajaccio en Ligue 1.

« Ces incidents ont révélé un amateurisme dans l’organisation de ce match. Si on voyait cela dans un pays lointain, on serait tous en train de dire « oui mais là-bas c’est toujours le bazar, etc ». Là, c’est chez nous que tout cela s’est passé. C’est quand même incroyable qu’on en soit arrivé à ce point. En cas d’accession d’Ajaccio en L1, pour l’image du championnat de France, ont fait comment si le bus du PSG avec Neymar dedans se fait caillasser et que le monde entier voit ça ? » s'est interrogé Dave Appadoo. Pour rappel, Ajaccio affrontera Toulouse en match aller-retour pour savoir qui de l’ACA ou du TFC évoluera en L1 la saison prochaine.