L2 : A 42 ans, Benjamin Nivet annonce sa retraite

Dans : Ligue 2.

Alors que le club de Troyes est toujours en course pour monter en Ligue 1, via les barrages, Benjamin Nivet a annoncé ce mercredi qu'il jouait ses derniers matches avant de prendre une retraite sportive bien méritée. Agé de 42 ans, et après plus de 20 saisons chez les pros, soit 339 matches de Ligue 1 et 135 en Ligue 2, le meneur de jeu de l'ESTAC tourne donc définitivement la page.

« Je savais que ce moment allait arriver, je vous annonce donc la fin de ma carrière à la fin de cette saison. C’est forcément un déchirement de quitter ce vestiaire, d’arrêter ma carrière après avoir vécu de telles émotions, mais toute bonne chose à une fin. Je voudrais forcément remercier tous mes clubs : le SM Caen, l’AJ Auxerre, où tout a commencé, la Berrichonne de Châteauroux et forcément l’ESTAC, où j’ai passé plus de12 ans de ma carrière (...) Il reste encore de nombreuses choses à vivre, dont le match de vendredi contre Ajaccio, puis ces play-offs, les barrages. Cela serait une belle fin pour moi et une récompense pour le groupe », a confié, très ému, Benjamin Nivet.