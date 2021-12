Incident raciste : Toulouse s’excuse auprès de Lionel Mpasi

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le derby de l’Occitanie entre Toulouse et Rodez s’est soldé par un match nul ce lundi soir, mais il a surtout été marqué par un triste évènement.

Le gardien du club ruthenois, Lionel Mpasi, a été la cible de propos à caractère raciste en provenance d’un spectateur de la rencontre, dont l’identification était encore en cours lundi soir. En tout cas, le TFC a pris les devants et s’est platement excusé pour le comportement du membre de son public. « La fin de match entre le Toulouse Football Club et le Rodez Aveyron Football a été entachée par des propos à caractère raciste à l’encontre d’un joueur de l’équipe visiteuse, tenus en tribune Brice-Taton par un spectateur. Le président Damien Comolli a adressé, auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez Aveyron Football, ses excuses au nom du Toulouse Football Club. Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination », ont prévenu les Violets, tandis que le coach de Rodez Laurent Peyrelade a aussi commenté ce comportement insupportable. « Ce stade est magnifique, avec ce public, il est encore plus beau. Il faudrait que les supporters restent des supporters, et il faudrait leur rappeler que Mpasi est passé par Toulouse », a fait savoir le technicien, désabusé par ce comportement qui n’a pas sa place dans un stade de football. Ni ailleurs.