Il manque cinq millions, un club tremble devant la DNCG

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Les auditions tardives n'indiquent rien de bon pour les clubs concernés. Et une formation a désormais deux semaines pour éviter une lourde sanction de la part de la DNCG.

Tous les clubs ne sont pas passés devant la DNCG en ce mois de juin, et ces rendez-vous peuvent encore générer de grosses surprises. En effet, ceux qui sont les plus en difficulté passent en dernier, le temps d’arranger les comptes, d’opérer quelques dernières transactions et de ficeler le dossier du mieux possible. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais bien entendu mais Le Havre a obtenu un report de son audition pour finaliser plusieurs opérations.

Entre salaires impayés du mois de mai et frais de consulting exhorbitants, la situation du FC Martigues et catastrophique (@LeMarchito)



De plus, selon @laprovence, le FCM passera devant la DNCG le 24 juin.



Lepa Galeb-Roskopp rechercherait un co-actionnaire pour obtenir 5M€. — Actu FC Martigues (@actufcmartigues) June 11, 2025

Ce jeudi 12 juin, Martigues ne sera pas non plus présent devant la DNCG. Le club sudiste a demandé et obtenu un report de son audition au 24 juin, car il y a encore un gros trou dans les caisses, surtout pour une formation de Ligue 2 qui descend en National. Selon La Provence, ce sont 5 millions d’euros qui doivent être trouvés en deux semaines, et il n’y a pas de temps à perdre car le FC Martigues est déjà sous le coup d’une rétrogradation administrative provisoire. La propriétaire américaine du club, Lepa Galeb-Roskopp, qui avait déjà mis 7 millions d’euros depuis le rachat, ne souhaite pas encore miser gros pour sauver son club. Elle recherche des actionnaires en Suisses, mais est revenus bredouille selon La Provence. En cas de décision négative de la DNCG, Martigues pourrait bien descendre encore d’un échelon et se retrouver en National 2 la saison prochaine.