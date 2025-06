OL ‍: Textor apporte 223 millions et scotche la DNCG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Mis sous pression par la DNCG en cours de saison, John Textor pense avoir coché toutes les cases demandées par le gendarme financier. Et même avoir fait encore mieux pour sauver l'OL.

Dans désormais moins de deux semaines, l’Olympique Lyonnais passera devant la DNCG pour voir si sa rétrogradation en Ligue 2 est maintenue ou levée, et si d’autres restrictions gêneront le club dans les prochains mois. La date est tardive mais il y a une raison simple à cela : c’était pour laisser le temps à John Textor de réaliser quelques belles ventes, et donc d’équilibrer les comptes du club. Sur cette saison 2024-2025, avec le départ de Rayan Cherki auxquels il faut ajouter ceux de Saïd Benrahma, Maxence Caqueret, Jeffinho, Gift Orban et même Luiz Henrique, ce sont 140 millions d’euros qui sont entrés dans les comptes de l’OL. Pas loin de la somme demandée par la DNCG, à savoir 175 millions d’euros à trouver avant la fin du mois de juin 2025, pour masquer les manquements au niveau de la trésorerie.

Les actionnaires mettent la main à la poche

Si cela est passé par quelques tours de magie avec Botafogo, comme pour les droits du joueur Luiz Henrique, le résultat financier sera bien au rendez-vous. Car John Textor a réussi à convaincre les actionnaires de Eagle de mettre la main à la poche pour compléter et éviter les mauvaises surprises devant la DNCG. Selon RMC, ce sont 83 millions d’euros qui ont été injectés dans les caisses du club, ce qui devra bien évidemment être remboursé, mais constitue néanmoins une grosse marge pour passer l’écueil du gendarme financier, et pourquoi pas recruter dès maintenant comme c’est le cas avec le gardien américain Matt Turner. Avec 223 ME d'apports divers sur la saison, JT a parfaitement rempli sa mission confiée par la DNCG.

Selon le journaliste de RMC Edward Jay, l’OL n’est désormais plus obligé de vendre et de brader des joueurs, pour absolument récupérer des millions d’euros. « Nous vendrons peut-être, mais nous ne sommes plus obligés de faire des ventes à la casse », murmure-t-on ainsi au siège du club. Pas de vente forcée donc, des recrutements à venir, et des départs aussi qui vont alléger la masse salariale comme ceux de Nicolas Tagliafico, Alexandre Lacazette et probablement Nemanja Matic. Enfin des signaux positifs pour l’OL, qui se prend à voir sa place conservée au chaud en Ligue 1, et pourquoi pas avoir les moyens de recruter pour faire bonne figure la saison prochaine.