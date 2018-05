HAC-ACA : Orsoni prévient, Ajaccio n’acceptera aucune sanction

Dans : Ligue 2.

Alain Orsoni, vice-président de l’AC Ajaccio, après les incidents de ce vendredi soir, le match reporté par le Préfet et d’éventuelles sanctions contre son club : « Je n’étais pas sur les lieux. Je n’ai pas vu les images. Le car a une panne car il ne peut plus avancer. Nous avons donc descendu les mini-bus pour proposer de les accompagner. Il y a 50 mètres entre le car et le stade. Les joueurs ont refusé de descendre, considérant qu’il y avait un danger. Pourtant, la situation est redevenue calme. Nous avons saisi la LFP. Elle a considéré que c’était très grave et qu’elle annulait le match. Nos joueurs sont allés voir les Havrais pour leur signifier qu’ils étaient à leur côté. Ce sont des incidents, dont on exagère la gravité mais qui sont condamnables, peu importe. Comme dans tous les clubs, il y a 50 abrutis, et c’était sur la voie publique. Le match est annulé. Le club bien évidemment, n’ayant aucune responsabilité dans cette affaire, n’acceptera aucune mesure dilatoire dans cette affaire. Il n’est pas question non plus que nous jouions à huis-clos. Nous ne sommes pas responsable des manquements à la sécurité publique. En ce qui concerne notre sécurité, nous faisons notre travail. En ce qui concerne le club, nous déclinons toute responsabilité et nous n’accepterons aucune mesure qui nous priverait à ce dont nous avons droit ».