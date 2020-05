Foot : La Ligue 2 à 22 fait vomir Jean-Michel Aulas

Dans : Ligue 2.

Mercredi après-midi, la LFP a décidé d’autoriser la Ligue 2 à passer à 22 clubs la saison prochaine. Un choix qui ne fait pas l’unanimité au sein du football français.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët n’est clairement pas un défenseur de la Ligue 2 à 22. Via son comité exécutif, l’homme fort du foot français a le pouvoir de rejeter cette décision, ce qui est d’ailleurs clairement la tendance. Sur ce sujet, Le Graët et un certain Jean-Michel Aulas sont sur la même longueur d’onde puisque dans une interview accordée à l’AFP, le président de l’Olympique Lyonnais a également indiqué qu’il était totalement contre un championnat de Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine en France.

« C’est une situation ubuesque de vouloir jouer à 22. Il y a un problème d’équité, par rapport au choix fait pour la Ligue 1. Je soutiendrais évidemment la position de Noël Le Graët sur le sujet, non pas parce que c’est Noël Le Graët, mais parce que c’est contraire à toutes les règles. La LFP, dans l’interprétation des règlements, a dit que les deux clubs relégables de Ligue 1 descendaient, mais pas ceux de Ligue 2. Cela remet complètement en cause les modalités d’arrêt du Championnat, pour les relégations aussi bien que pour le haut du classement. Cela donne beaucoup d’arguments aux recours que nous avons déposés » a fait savoir Jean-Michel Aulas, persuadé qu’autoriser la Ligue 2 à 22 engendrerait de nombreux recours juridiques, notamment de la part de Toulouse et d’Amiens, relégués en Ligue 2 et qui pourraient logiquement estimer que la Ligue 1 aurait également pu se disputer à 22. Le football français n’a pas fini de se déchirer, alors que la crise du Covid-19 a des conséquences sans précédent sur la santé financière des clubs.