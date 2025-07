DNCG ‍: Un club fonce vers le dépôt de bilan

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

L'été va encore faire des dégâts au sein d'un club en grande difficulté financière, et qui risque le dépôt de bilan sans une amélioration express de sa situation.

Les calendriers sont publiés, et les décisions ont donc été prises et validées ou invalidées par la DNCG ces dernières semaines. Dans les championnats fédéraux, il ne reste qu’un seul cas en suspens, et cela ne va clairement pas dans le bon sens. L’AC Ajaccio a été relégué en National en raison de son déficit copieux. Le projet de reprise par un investisseur catalan s’est écroulé, les promesses de virement ne suffisant pas pour convaincre le gendarme financier. Récemment, l’avocat catalan Arnau Baqué Roig, qui se portait candidat au rachat, a expliqué qu’il renonçait à son projet après le deuxième refus de la DNCG, qui portait sur un investissement possible de 17,5 millions d’euros. L’Espagnol a tourné les talons, mettant déjà en lumière des tensions avec les dirigeants actuels et assurant qu’il ne se sentait pas le bienvenu en Corse.

Des dettes colossales pour une équipe de Ligue 2

Il faut dire que, malgré la situation compliquée, le déficit ne cesse de se creuser à l’ACA, où l’homme d’affaire catalan apparaissait surtout pour régler les énormes ardoises. En effet, le déficit de la formation d’Ajaccio est de 8 millions d’euros, et la dette accumulée est de 13 millions d’euros. Le programme de la reprise en championnat National a été repoussé ou interrompu, et selon France Bleu il faudrait un apport de fonds d’urgence pour pouvoir repartir. Dans le cas contraire, le dépôt de bilan serait quasiment inévitable pour la formation qui était encore en Ligue 2 la saison passée. Un nouveau projet de reprise est suggéré en interne, mais avec des délais extrêmement compliqués puisque la reprise sportive est prévue le vendredi 8 août 2025, et les joueurs ne se précipitent pas pour signer à l’AC Ajaccio dans ces conditions.