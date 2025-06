DNCG ‍: Un club a besoin de 7 ME en urgence

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

La semaine prochaine sera décisive pour de nombreux clubs français, souvent les plus à risques car ils ont retardé leur audition devant la DNCG pour présenter un bilan et un budget améliorés au maximum.

Les regards se tournent aussi vers les formations de Ligue 2, et Clermont va devoir faire de gros efforts pour sauver sa place. Le club, qui était en Ligue 1 il y a un peu plus d’un an, a vécu une saison compliquée en frôlant la relégation en National, se maintenant grâce au barrage contre Boulogne sur Mer. Mais pour le rendez-vous du mardi 24 juin, le propriétaire de la formation d’Auvergne va devoir mettre la main à la poche sous peine d’avoir une très mauvaise surprise.

🎂 𝟮𝟬 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 – Le Clermont Foot fête aujourd’hui ses 35 ans !



35 ans de moments de joie, d’émotions fortes, de souvenirs partagés… mais aussi de passages plus difficiles. Merci à vous tous d’être là depuis toutes ces années !



𝑬́𝒄𝒓𝒊𝒗𝒐𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒊𝒕𝒆… pic.twitter.com/VFJQRoxOaS — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) June 20, 2025

Entre la descente de l'année précédente et la disparition des droits TV, Clermont tire la langue avec par exemple une perte sèche liée aux droits TV à hauteur de 4 millions d’euros. Selon La Montagne, c’est le président du club qui va devoir compenser les pertes et lâcher 7 millions d’euros afin d’éviter des sanctions sévères. Ahmet Schaefer, homme d’affaire suisse qui détient le club du Clermont Foot, va donc délier les cordons de sa bourse selon le quotidien local, pour qui l’ancien bras droit de Sepp Blatter à la FIFA ne tergiversera pas et fera l’effort financier nécessaire.