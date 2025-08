DNCG ‍: L’AC Ajaccio viré, le FC Bobigny 93 en rêve

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

L’intersaison est loin d’être terminé dans les antres du football national. Il reste encore un cas à gérer et cela s’annonce compliqué.

En effet, l’AC Ajaccio a été relégué administrativement de Ligue 2 au National en raison de ses dettes et de son déficit, ainsi que de son rachat qui a échoué entre les deux décisions de la DNCG. Désormais, l’ACA compte bien utiliser tous les recours possibles, mais gagne clairement du temps puisqu’aucun appel devant le CNOSF n’a été effectué. Avec une telle situation financière, le dépôt de bilan est craint au sein du club corse, et cela aurait des conséquences pour les autres équipes, sachant qu’Ajaccio ne pourrait alors plus être dans les championnats fédéraux.

L'AC Ajaccio gagne du temps

Ce n’est pas anodin pour certaines équipes comme le FC Bobigny 93, meilleur deuxième des groupes de National 2 et qui serait amené à monter en National si l’AC Ajaccio venait à déposer le bilan. Président du club de Seine-Saint-Denis, Mamadou Niakhaté a clairement fait comprendre dans les colonnes du Parisien qu’il aimerait que cela bouge, et que le temps se perd dangereusement en ce moment.

Une décision de la DNCG touche le SC Bastia https://t.co/aRdPf18S4j — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2025

« Je n’ai rien contre l’AC Ajaccio et je réagirais de la même manière si c’était une autre équipe. Les Corses avaient jusqu’au 15 juillet pour présenter des documents. Les 2,5 millions d’euros promis par les dirigeants ne sont pas dans les comptes, ils disent qu’ils ont un nouvel investisseur mais on ne voit rien… Je souhaite que la FFF fasse respecter les règlements. Martigues qui évoluait comme l’AC Ajaccio en L2 cette saison a été exclu des championnats nationaux en raison de dettes très élevés. J’ai l’impression qu’il y a des règles pour les uns et d’autres règles pour les autres… L’ACA tente de gagner du temps et cette affaire va se finir comme l’an dernier. Les Girondins de Bordeaux n’avaient pas pu participer au championnat National qui s’est finalement disputé avec 17 équipes au lieu de 18. J’ai le sentiment qu’on veut voir des footballeurs de banlieue de haut niveau mais pas de club de banlieue à haut niveau. C’est triste et révoltant », a déploré le président de Bobigny, qui assure que son club va boycotter la reprise en National 2 si les choses restent en l’état.