Dijon revient en Ligue 2, Sochaux y est presque

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr
Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann
On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.
Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...
La citation te va très bien. Tu la confirmes en disant qu'elle est bancale, ce qui prouve que tu ne l'as pas comprise . Et "se faire traiter de con par un con", c'est exactement ce que je t'ai dit quand tu as dit que j'ai deux neurones qui se battent entre eux, alors que toi tu n'en as pas du tout. Pauvre Sergio, tu te prends pour une lumière alors que la lumière chez toi est coupée à tous les étages.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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