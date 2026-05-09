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Dijon revient en Ligue 2, Sochaux y est presque

Ligue 209 mai , 21:28
parMehdi Lunay
0
31e journée de National
Après 3 saisons passées en National, Dijon retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine. Les Bourguignons ont fini le travail au Puy avec un succès 2-1. Outre la montée, Dijon valide le titre de champion. Sochaux a failli accompagner le DFCO mais les Lionceaux ont été battus par Châteauroux 2-1. Ce n'est que partie remise pour Sochaux qui possède 3 points d'avance sur Fleury troisième avec une différence de buts favorable avant la dernière journée la semaine prochaine.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

La citation te va très bien. Tu la confirmes en disant qu'elle est bancale, ce qui prouve que tu ne l'as pas comprise . Et "se faire traiter de con par un con", c'est exactement ce que je t'ai dit quand tu as dit que j'ai deux neurones qui se battent entre eux, alors que toi tu n'en as pas du tout. Pauvre Sergio, tu te prends pour une lumière alors que la lumière chez toi est coupée à tous les étages.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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