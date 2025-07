Coupet et Amalfitano signent à Cannes

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Club de National 2, l’AS Cannes a décidé de s’offrir un staff de luxe.

Le club azuréen a annoncé avoir recruté Grégory Coupet et Morgan Amalfitano, deux anciens internationaux français, pour compléter son équipe technique. L’ancien gardien de l’OL et de l’Atlético de Madrid sera bien sûr un adjoint dédié à ce poste spécifique, tandis que l’ancien milieu de terrain de Lorient et de l’OM notamment prendra place en tant qu’analyste vidéo, l’une de ses spécialités.

Une 𝘀𝗲́𝗮𝗻𝗰𝗲 avec Cheikh Ndoye 🪖👀 pic.twitter.com/kbg3beN3mH — AS Cannes (@ASCannes1902) July 3, 2025

« Formé chez nous, il revient au club après une riche carrière de joueur professionnel, avec l’envie de transmettre son expérience, et de développer ses compétences en étant également en formation pour le BEF », a expliqué l’AS Cannes à propos d’Amalfitano, qui va essayer d’apporter la petite touche permettant au club azuréen de grimper encore d’une place, lui qui a fini deuxième de son groupe de National 2 la saison passée, échouant donc dans la montée en National.