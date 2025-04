Caen ‍: Les Ultras exigent que Mbappé vire le président

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La relégation de Caen en National continue de susciter des vagues. Le Malherbe Normandy Kop exige de Kylian Mbappé qu'il vire sans ménagement le président du club, qui est un de ses proches.

Jusqu'au bout les supporters caennais ont soutenu leur club, pour preuve, ils étaient 18.000 vendredi soir au stade D'Ornano pour le match contre Martigues, soit le record de la saison. Cependant, le scénario a tourné à la catastrophe puisque les visiteurs ont envoyé Malherbe en National. 48 heures plus tard, la sidération est toujours énorme en Normandie, où le Stade Malherbe est une institution très populaire. Mais ce dimanche, le Malherbe Normandy Kop, seule association de supporters caennais, sort de son silence et exige que Kylian Mbappé, propriétaire du SMC, limoge immédiatement Ziad Hammoud, un de ses proches qu'il a placé à la tête du club l'été dernier et dont le bilan est calamiteux avec en point d'orgue la nomination de Bruno Baltazar, le technicien portugais qui a fini par couler Caen.

La tension ne baisse pas à Caen

Dans un communiqué vengeur, les supporters caennais veulent que cette relégation en National ne soit pas uniquement payé par les salariés qui devraient être licenciés. « Cet avenir impossible de l'envisager en conservant celui qui symbolise la présente catastrophe industrielle, le président Ziad Hammoud. En jugeant qu'un Bruno Baltazar serait davantage qualifié que le duo Seube-Sauvaget pour maintenir l'équipe, il a précipité notre chute et prouvé son incompétence à occuper un tel poste. Son manque d'humilité, ses mensonges, son absence et ses nombreuses erreurs lourdes de conséquences ont révélé son inaptitude à la fonction de président et son départ est aujourd'hui inéluctable. Et que penser du directeur Reda Hammache qui nous expliquait il y a sept semaines ne pas se préparer au scénario du National ? Comme Hammoud avant lui, il pointera évidemment sa nomination plus que tardive (à qui la faute ?) pour justifier ses choix calamiteux », constate le MNK96, qui risque cependant d'être déçu.

Car ce dimanche, L'Equipe affirme que les dirigeants du Stade Malherbe devraient sortir de leur silence dans les prochains jours et que le départ de l'actuel président n'est pas du tout d'actualité du côté de Kylian Mbappé. Une nouvelle qui risque de plomber encore plus le climat qui entoure le club de Caen, lequel doit encore jouer un match à domicile d'ici la fin de saison.