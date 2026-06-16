Brice Maubleu quitte l'ASSE pour Pau (officiel)

Le Pau FC a officialisé ce mardi après-midi la signature du gardien Brice Maubleu (36 ans) en provenance de l’ASSE.

« Bienvenue en Béarn, Brice Maubleu. Avec plus de 200 matchs en professionnel, le gardien expérimenté passé par Saint-Étienne et Grenoble rejoint les Jaune et Bleu pour les 2 prochaines saisons » écrit le Pau FC sur son site officiel. Le gardien de 36 ans débarque libre en provenance de l’AS Saint-Etienne, où il était en fin de contrat.