Bordeaux ‍: Gérard Lopez doit trouver 40ME d'urgence

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux passeront mercredi prochain devant la DNCG. Et d'ici là, Gérard Lopez doit trouver 40 millions d'euros, alors que le club va rester en Ligue 2 la saison prochaine.

Après être passé vendredi devant le CNOSF dans le cadre de son appel contre la sanction suite au match contre Rodez, le club de Bordeaux connaîtra en début de semaine la réponse. Les Girondins ont désormais accepté l’idée qu’ils ne monteront pas en Ligue 1, attendant du CNOSF qu’il recommande à la LFP de retirer le point de pénalité prévu la saison prochaine. Dans le même temps, le club au scapulaire n’a pas fait appel devant la FFF et n’ira donc pas devant le tribunal administratif. Mais, c'est un autre sommet qui se présente devant Gérard Lopez à savoir le passage mercredi prochain devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). A quelques jours de ce passage, France Bleu Gironde annonce que la situation n’est pas glorieuse.

Gérard Lopez prêt à lâcher des millions ?

🔴⚽️Les @girondins doivent trouver 40 millions d’euros d’ici mercredi et leur passage devant la DNCG pour boucler leur budget pour la saison prochain. Le dossier avance petit à petit. Mission difficile mais pas impossible. 1/2 #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) June 24, 2023

Journaliste pour le média local, Clément Carpentier affirme que le président-propriétaire des Girondins doit trouver 40 millions d’euros et non 20 comme cela avait été dit. « Les Girondins doivent trouver 40 millions d’euros d’ici mercredi et leur passage devant la DNCG pour boucler leur budget pour la saison prochain. Le dossier avance petit à petit. Mission difficile mais pas impossible. Deux solutions sur la table. Gérard Lopez réinjecte lui-même cet argent (entourage confiant même si personne n’a jamais mis une telle somme pour un club L2) ou ventes de joueurs (Bakwa, Ignatenko et/ou Bokele). Il n’y aura pas de nouvel investisseur », prévient le journaliste. Rappelons tout de même que le club a déjà réalisé plusieurs opérations pour adoucir l'addition, et que Lopez n'aura pas la totalité des 40 millions d'euros à mettre de sa poche. Loin de là même.