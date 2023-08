Bordeaux et ses Ultras, le divorce n'est pas loin

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Gérard Lopez a toujours tenté d'entretenir les meilleurs rapports possibles avec les Ultramarines, mais les graves incidents de lundi soir à Ajaccio marquent probablement la fin de cette relation très courtoise entre le propriétaire des Girondins de Bordeaux et ses fans.

Le patron de Bordeaux a parfois été soupçonné d’être trop tendre avec ses Ultras, certains étant même plus accusateurs en affirmant que Gérard Lopez s’était mis dans la poche des influenceurs et des dirigeants des supporters pour avoir la paix. Sauf que l’homme d’affaires a injecté beaucoup d’argent dans le club au scapulaire et que différents incidents qui impliquent les Ultramarines sont payés au prix fort par les Girondins. Nul n’a oublié le chaos de la dernière journée de Ligue 2 il y a quelques mois, lorsqu’un membre influent des UB87 était venu s’en prendre à un joueur de Rodez, hypothéquant définitivement la possible montée des Girondins en Ligue 1. Cet incident a en plus coûté un point en moins à Bordeaux cette saison, où encore une fois il y a des choses à dire concernant les supporters.

Bordeaux va faire le ménage

[Communiqué du Club]

Le FC Girondins de Bordeaux condamne fermement le non-respect par un groupe isolé de supporters de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade Francois-Coty d’Ajaccio.



Le Club est en contact étroit avec la préfecture et les délégués de la Ligue… pic.twitter.com/VfVB2YrbQU — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 21, 2023

Interdits de déplacement à Ajaccio, plusieurs dizaines de fans bordelais sont en effet rentrés dans le stade corse, provoquant encore une fois des incidents et l’arrêt pendant une bonne heure du match de la rencontre, qui s’est finalement soldée par un nul (0-0). Mais la LFP ne va évidemment pas laisser faire cela, et une sanction va encore tomber sur les Girondins de Bordeaux, lesquels ont déjà fait savoir leur colère face à ce déplacement interdit des UltraMarines. Et à en croire Sud-Ouest, cette fois, Gérard Lopez pourrait siffler la fin de la récréation. « Cela pose la question de la sécurité dans les stades en général, et de la place des Ultramarines dans le fonctionnement du club, en particulier à Bordeaux. Lundi soir, la direction des Girondins condamnait les incidents d’un « groupe isolé » des supporters à François-Coty, mais une réflexion globale va s’imposer », explique Frédéric Laharie, journaliste du quotidien régional. En attendant, la commission de discipline de la LFP va probablement faire sauter le sursis qu'il y avait concernant la fermeture pour deux matchs de la tribune des UB87 au Matmut Atlantique, et pourrait interdire les supporters de Bordeaux de quelques déplacements.