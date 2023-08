Bagarre en tribunes, match arrêté à Ajaccio

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Après une longue interruption en raison d'une bagarre entre supporters en tribunes, le match entre Ajaccio et Bordeaux va reprendre son fil.

Info à 21h35 : La reprise du match est prévue pour 21h50

Le match entre Ajaccio et Bordeaux n’aura duré que quelques minutes. Le temps pour des supporters girondins installés illicitement en tribune latérale d’entonner quelques chants, et de se retrouver nez à nez avec des supporters corses qui n’ont visiblement pas apprécié cette intrusion. Pour cette rencontre, les supporters bordelais n’étaient pas autorisés à se déplacer. La sécurité n’a pas réussi à contenir les sympathisants des deux camps, ce qui a débouché sur une situation chaotique et des débordements jusqu’au bord de la pelouse.

Pourtant interdits de stade, des supporters bordelais pénètrent dans les tribunes de François Côte et occasionnent des incidents. Encadrés par les services d'ordre ils ont été conduits à l'extérieur du stade. Le match #ACAFCGB à été interrompu pic.twitter.com/zFRxYupi8e — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) August 21, 2023

Résultat, l’arbitre a décidé logiquement d’arrêter la rencontre. A l’heure actuelle, malgré une situation apaisée, aucune reprise de la rencontre n’est prévue et la sécurité ne semble pas assurée. Les supporters bordelais ont été escortés hors du stade par les forces de l’ordre, mais la sécurité ne semble pas totalement être contrôlée.

Une situation qui ne surprendra donc pas grand monde, même si bien évidemment le football est comme d'habitude perdant au final. Les instances ont attendu vendredi pour interdire le déplacement des supporters bordelais, alors que le voyage et les places avaient été réservées. Cette même préfecture qui a interdit tout objet pouvant servir de projectile dans l'enceinte du Stade François-Coty, ce qui n'a pas empêché les supporters corses de balancer des chaises et des échelles trouvées dans le stade dans la bagarre de ce lundi soir.