Bastia : Après Tavenot, Antonetti acte aussi son départ

Rien ne va plus au SC Bastia. Après avoir réussi une remontée folle dans les échelons du football français suite à un dépôt de bilan, le club corse traverse une crise sportive inquiétante qui a coûté la place de Benoit Tavenot. Frédéric Antonetti l'a suivi dans la foulée.

C'est officiel, le SC Bastia entreprend de profonds changements pour tenter de sauver sa peau. Bon dernier de Ligue 2 avec seulement 4 points glanés après 11 journées de championnat, le club du nord de la Corse a pris la décision de se séparer de son entraineur Benoit Tavenot ce jeudi 30 octobre. Dans la foulée, la direction bastiaise a proposé à Frédéric Antonetti, alors coordinateur sportif depuis plus d'un an, de récupérer le banc. Après avoir décliné la proposition, il a carrément annoncé son départ.

« Fidèle à ma ligne de conduite, j'assume ma part de responsabilité dans la situation d'échec actuelle du club. J'ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat. Mon choix a été largement facilité par une confrontation tendue avec une frange radicale d’individus hier au centre d’entrainement. Leur comportement et leur agressivité m’ont profondément choqué », écrit-il dans un communiqué publié par le SC Bastia. Avec 5 points de retard sur le premier relégable, l'écurie corse va devoir trouver des solutions rapides et efficaces pour éviter une relégation.