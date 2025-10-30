psg bastia champion d europe antonetti humilie le qatar iconsport 244834 0023 386770

Bastia : Après Tavenot, Antonetti acte aussi son départ

Ligue 230 oct. , 16:47
parQuentin Mallet
Rien ne va plus au SC Bastia. Après avoir réussi une remontée folle dans les échelons du football français suite à un dépôt de bilan, le club corse traverse une crise sportive inquiétante qui a coûté la place de Benoit Tavenot. Frédéric Antonetti l'a suivi dans la foulée.
C'est officiel, le SC Bastia entreprend de profonds changements pour tenter de sauver sa peau. Bon dernier de Ligue 2 avec seulement 4 points glanés après 11 journées de championnat, le club du nord de la Corse a pris la décision de se séparer de son entraineur Benoit Tavenot ce jeudi 30 octobre. Dans la foulée, la direction bastiaise a proposé à Frédéric Antonetti, alors coordinateur sportif depuis plus d'un an, de récupérer le banc. Après avoir décliné la proposition, il a carrément annoncé son départ.
« Fidèle à ma ligne de conduite, j'assume ma part de responsabilité dans la situation d'échec actuelle du club. J'ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat. Mon choix a été largement facilité par une confrontation tendue avec une frange radicale d’individus hier au centre d’entrainement. Leur comportement et leur agressivité m’ont profondément choqué », écrit-il dans un communiqué publié par le SC Bastia. Avec 5 points de retard sur le premier relégable, l'écurie corse va devoir trouver des solutions rapides et efficaces pour éviter une relégation.
Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

