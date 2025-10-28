ICONSPORT_274049_0003

ASSE - Pau : les compos (20h30 sur beIN Sports 2)

Ligue 228 oct. , 19:54
parMehdi Lunay
0
Compo de l'AS Saint-Etienne :
Larsonneur, Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan, Jaber, Tardieu, Moueffek, Boakye, Cardona, Duffus
Compo du Pau FC :
Raveyre, Meddah, Karamoko, Briançon, Pouilly, Kalulu, Touzghar, Fall, Versini, Dong, Sadik
0
