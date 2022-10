ASSE : Batlles viré, la rumeur enfle

Dans : Ligue 2.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée face au Paris FC (0-2). Une nouvelle contre-performance qui pourrait bien sceller le sort de Laurent Batlles.

Décidément, l'AS Saint-Etienne n'y arrive pas. Depuis sa descente en Ligue 2, les Verts inquiètent les fans et les observateurs. Ce samedi, les hommes de Laurent Batlles sont une nouvelle fois passés à côté, battus logiquement par le Paris FC. Au Classement de Ligue 2, les Stéphanois sont 19èmes après 12 journées disputées. Et alors que certains se prenaient à rêver d'une remontée rapide dans l'élite du foot français, c'est bien le contraire qui risque de se produire. Laurent Batlles, lucide, a d'ailleurs indiqué en conférence de presse que l'AS Saint-Etienne jouerait bien le maintien cette saison en Ligue 2. Un discours alarmant qui ne plait pas forcément à sa direction, tout comme les résultats récents des Verts.

Batlles out, Furlan en approche chez les Verts ?

⚽️🟢 AS Saint-Etienne

🗨️ Batlles : "On joue le maintien" pic.twitter.com/7tARHIYpTF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 16, 2022

Ce samedi, la gronde est montée encore d'un cran des les travées de Geoffroy-Guichard. Les résultats ne passent plus, tout comme l'attitude des dirigeants. D'ailleurs, des « direction démission ! » ont même pu être entendus. Si l'on en croit Le Quotidien Du Sport, les décideurs de l'AS Saint-Etienne pourraient être tentés de se séparer de Laurent Batlles. Malgré son statut important chez les Verts et l'amour que lui porte certains fans, l'ancien de Troyes est apparemment dans des discussions pour un départ au sein de la direction. Cette dernière penserait à faire appel à un spécialiste de la Ligue 2 et des missions maintien. Le profil de Jean-Marc Furlan, tout juste limogé par Auxerre, circule déjà du côté de l’Etrat. Le média indique que l'ancien d'Auxerre n'a pas été contacté directement, à l'inverse de ses proches. Les prochaines heures nous en diront plus sur la possibilité Furlan à Sainté, surtout que le club du Forez jouera ses deux prochains matchs à l’extérieur, à Amiens et Metz.