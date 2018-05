ACA-HAC : Tanchot : « On était venu pour faire un match de foot »

Dans : Ligue 2.

Oswald Tanchot, entraineur du Havre, après le report du match à Ajaccio : « On subit un peu la situation. On est bloqué dans ce bus qui ne fonctionne plus, il n’y a plus de climatisation car il y a une bombe agricole qui a endommagé le système hydraulique. Le bus ne peut plus démarrer. Les joueurs ne sont pas en état de jouer car on était venu pour faire un match de foot et on voit ça. Ils sont choqués. On se doutais que l’accueil allait être chaud, mais dans la limite du raisonnable, mais là ça a dépassé le cadre du sport ».