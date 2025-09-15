Walid Acherchour met une énorme pression à l'OM et Lille

Plombé par les blessures, le PSG doit faire face à un calendrier costaud avec l’Atalanta puis le Barça en Ligue des Champions. En Ligue 1 aussi, le programme est chargé avec l’OM et Lille lors des trois prochains matchs.

Comptablement, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Paris Saint-Germain . Vainqueur au Parc des Princes contre Lens dimanche après-midi (2-0), l’équipe de Luis Enrique compte douze points en quatre matchs. Le bilan est parfait, mais l’effectif se réduit au fil des semaines. Après avoir perdu Dembélé et Doué durant la trêve internationale, le PSG a vu Beraldo, Kvaratskhelia et Kang-in Lee se blesser face aux Sang et Or.

Avec un effectif si décimé, le Paris SG ne devrait pas se balader contre l’OM et Lille, deux des trois prochains adversaires du club parisien en Ligue 1. C’est tout du moins ce que Walid Acherchour espère. Sur les ondes de RMC, le consultant a mis une grosse pression sur Marseille et le LOSC, affirmant que ces deux clubs du haut de tableau devaient être en mesure de profiter des absences dans les rangs parisiens pour mettre en difficulté l’équipe de Luis Enrique.

Je vais être exigeant envers l'OM et Lille parce que se faire taper par ce PSG décimé... - Walid Acherchour

« On dit qu’on s’en fout de la Ligue 1 pour le PSG, mais là ils vont à Marseille et Lille avec une équipe éreintée et décimée. Je vais être exigeant envers les adversaires du PSG parce que se faire taper par ce Paris-là à cloche-pied, à un moment donné ça va suffire. Il faut un minimum de crédibilité sur notre Ligue 1. Je n’attends pas que l’OM leur marche dessus, mais au moins qu’ils fassent un vrai match, pas que le PSG gagne à cloche-pied au Vélodrome » juge Walid Acherchour avant de poursuivre. juge Walid Acherchour avant de poursuivre.

« Ce serait une honte, et Lille la même chose. Sima, Guilavogui et Edouard à Lens, qu’est-ce qu’ils mangent comme mauvais choix sur la rencontre, on dirait qu’ils le faisaient exprès alors qu’ils pouvaient égaliser contre le PSG » a analysé dans l’After Foot le consultant, très exigeant envers des clubs du calibre de l’OM et de Lille et qui estime que la crédibilité de la Ligue 1 en prendrait un gros coup si ces deux équipes s’inclinaient largement face à un PSG très diminué. Premiers éléments de réponse dès dimanche prochain à l’occasion du grand classique de la Ligue 1 au Vélodrome.