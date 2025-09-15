mason greenwood ICONSPORT_255064_0621

Walid Acherchour met une énorme pression à l'OM et Lille

Ligue 115 sept. , 14:00
parCorentin Facy
Plombé par les blessures, le PSG doit faire face à un calendrier costaud avec l’Atalanta puis le Barça en Ligue des Champions. En Ligue 1 aussi, le programme est chargé avec l’OM et Lille lors des trois prochains matchs.
Comptablement, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Paris Saint-Germain. Vainqueur au Parc des Princes contre Lens dimanche après-midi (2-0), l’équipe de Luis Enrique compte douze points en quatre matchs. Le bilan est parfait, mais l’effectif se réduit au fil des semaines. Après avoir perdu Dembélé et Doué durant la trêve internationale, le PSG a vu Beraldo, Kvaratskhelia et Kang-in Lee se blesser face aux Sang et Or.
Avec un effectif si décimé, le Paris SG ne devrait pas se balader contre l’OM et Lille, deux des trois prochains adversaires du club parisien en Ligue 1. C’est tout du moins ce que Walid Acherchour espère. Sur les ondes de RMC, le consultant a mis une grosse pression sur Marseille et le LOSC, affirmant que ces deux clubs du haut de tableau devaient être en mesure de profiter des absences dans les rangs parisiens pour mettre en difficulté l’équipe de Luis Enrique.
Je vais être exigeant envers l'OM et Lille parce que se faire taper par ce PSG décimé...
- Walid Acherchour
« On dit qu’on s’en fout de la Ligue 1 pour le PSG, mais là ils vont à Marseille et Lille avec une équipe éreintée et décimée. Je vais être exigeant envers les adversaires du PSG parce que se faire taper par ce Paris-là à cloche-pied, à un moment donné ça va suffire. Il faut un minimum de crédibilité sur notre Ligue 1. Je n’attends pas que l’OM leur marche dessus, mais au moins qu’ils fassent un vrai match, pas que le PSG gagne à cloche-pied au Vélodrome » juge Walid Acherchour avant de poursuivre.
« Ce serait une honte, et Lille la même chose. Sima, Guilavogui et Edouard à Lens, qu’est-ce qu’ils mangent comme mauvais choix sur la rencontre, on dirait qu’ils le faisaient exprès alors qu’ils pouvaient égaliser contre le PSG »  a analysé dans l’After Foot le consultant, très exigeant envers des clubs du calibre de l’OM et de Lille et qui estime que la crédibilité de la Ligue 1 en prendrait un gros coup si ces deux équipes s’inclinaient largement face à un PSG très diminué. Premiers éléments de réponse dès dimanche prochain à l’occasion du grand classique de la Ligue 1 au Vélodrome.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0160
TV

La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !

ICONSPORT 261501 0122
PSG

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

om greenwood en arabie saoudite la revelation choc iconsport 266745 0237 398336
OM

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

ICONSPORT_180128_0485
Equipe de France

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

Fil Info

19:31
La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !
19:00
PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique
18:30
Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM
18:07
Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)
18:00
OL : Le cœur brisé, Anthony Lopes a hâte de revenir
17:30
Ruben Amorim viré ? Manchester United surprend tout le monde
17:00
ASSE : Un joker surprise à 3 millions d'euros
16:36
Madrid : Bellingham et Camavinga de retour contre l'OM
16:30
PSG : Barcola reçoit une promotion en or

Derniers commentaires

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires; Personne ne tremble devant personne. Ce n'est que du foot, il faut savoir raison gardé, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading