UNFP ‍: Vincent Duluc massacre le choix Désiré Doué

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’UNFP a annoncé ce mercredi la liste des cinq joueurs nommés pour le titre de MVP de la saison. A la surprise générale, Désiré Doué est présent dans la liste aux côtés de Dembélé, Vitinha, Hakimi et Cherki.

Comme chaque année, les trophées UNFP risquent de faire beaucoup parler à l’issue de cette saison 2024-2025. L’absence de Roberto De Zerbi parmi les nommés au titre de meilleur entraîneur de la saison fait polémique chez les supporters de l’OM, qui s’étonnent aussi de ne voir aucun de leur joueur (Rabiot, Greenwood) être nommé parmi les cinq finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison. Vitinha, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Rayan Cherki font partie de la liste et leur présence ne souffre d’aucune contestation. La présence à leurs côtés de Désiré Doué interroge en revanche. Et pour cause, même s’il réalise une deuxième partie de saison exceptionnelle, l’ancien crack du Stade Rennais a explosé début 2025 et pas avant.

Duluc s'interroge sur la présence de Doué

Ils ont électrisé les pelouses. Enflammé les défenses. Régalé les supporters.

Leur saison ? Un mélange de génie, de flair et de panache.

Du très grand football… signé @Ligue1.



🎩 Rayan CHERKI

✨ Ousmane DEMBÉLÉ

🔥 Désiré DOUÉ

⚡ Achraf HAKIMI

🎯 VITINHA



Ces artistes du jeu… pic.twitter.com/6nE5CTgakv — UNFP (@UNFP) April 30, 2025

Ce qui fait dire à Vincent Duluc qu’il y a un énorme bug dans ce choix de l’UNFP. « Il y a quand même une confusion entre joueur de la saison et joueur de l’année 2025, on dirait » a publié sur son compte X notre confrère du journal L’Equipe, s’interrogant grandement sur la présence du milieu offensif du Paris Saint-Germain dans cette short-list. Quoi qu’il en soit, ce sont désormais aux supporters de voter sur le site officiel de l’instance pour décider du vainqueur. A priori, Désiré Doué a peu de chances de rafler le titre pour lequel Ousmane Dembélé est le grandissime favori. Le milieu offensif tricolore se consolera sans doute avec le trophée de meilleur espoir de la saison, une catégorie dans laquelle il a également été nommé et pour laquelle il est en revanche favori avec plus de logique.