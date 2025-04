L1 ‍: L’UNFP oublie De Zerbi et fait scandale

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La cérémonie des trophées UNFP se tiendra le 11 mai prochain et à cette occasion, le meilleur entraîneur de la saison sera récompensé. On sait déjà que ce ne sera pas Roberto De Zerbi.

L’annonce de l’UNFP n’a pas mis longtemps à faire réagir les supporters de l’Olympique de Marseille, mais pas uniquement. La liste des cinq entraîneurs nominés pour le trophée de meilleur coach de la saison 2024-2025 a été dévoilée et à la surprise générale, Roberto De Zerbi, actuellement deuxième de Ligue 1 avec Marseille, est absent. Et pour cause, tout se jouera entre Luis Enrique, Bruno Genesio, Adi Hütter, Liam Rosenior et Eric Roy. Une absence difficilement justifiable en ce qui concerne le coach italien de l’OM, deuxième durant la quasi-totalité de la saison, et dont l’absence a véritablement révolté les supporters olympiens sur les réseaux sociaux.

Donnez-leur un tableau blanc, un stylo, quelques pions et ils en font un chef-d’oeuvre 🖼️



Nommés pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de @Ligue1 🏆#TropheesUNFP pic.twitter.com/lUGD6M605f — UNFP (@UNFP) April 30, 2025

« Alors oui on est 2eme sans forcément avoir être toujours bon mais on a toujours été dans le top 3 pourquoi pas de De Zerbi ? », « Perso De Zerbi je le mets tout les jours à la place de Hutter », « C'est un scandale que De Zerbi soit pas nommé en quoi Hutter ou Eric Roy méritent ? », « Eric Roy mais pas De Zerbi ou Franck Haise ? » ou encore « Sans De Zerbi, je suis mort de rire » peut-on lire sur X, où l’incompréhension est totale en raison de l’absence du coach de l’Olympique de Marseille. On imagine aisément que cela n’empêchera pas l’ancien technicien de Brighton de dormir, d’autant plus si son équipe parvient à se qualifier en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Mais du côté de Marseille, ce manque de reconnaissance envers un entraîneur si réputé risque assurément d’agacer.