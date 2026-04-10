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Un Paris FC-Monaco déjà dingue à la mi-temps

Ligue 110 avr. , 19:50
parGuillaume Conte
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En match d’ouverture de cette 29e journée, le Paris FC et Monaco s’affrontaient à un horaire inhabituel en raison de la tenue du Marathon de Paris ce dimanche.
Et visiblement, les joueurs de la Principauté n’étaient pas chauds car ils ont encaissé trois buts en 30 minutes, avec notamment un récital de justesse dans les coups signé Ciro Immobile. Juste avant la pause, Monaco a réagi, réduisant le score par Balogun pour n’être plus mené que 3-1. Tout semble encore possible dans cette rencontre assez folle, où Monaco s’est procuré de nombreuses grosses occasions, et doit désormais espérer faire une remontée spectaculaire pour garder sa troisième place actuelle.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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