Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte

Lanterne rouge de Ligue 1, Metz doit impérativement réagir à Lille dimanche. Dans le cas contraire, l’entraîneur des Grenats Stéphane Le Mignan, averti par son directeur sportif cette semaine, peut s’attendre à recevoir une mauvaise nouvelle.

Après Adi Hütter à l’AS Monaco, un deuxième entraîneur de Ligue 1 devrait bientôt prendre la porte. Cette fois, on ne parle pas du Rennais Habib Beye. Mais plutôt de son homologue Stéphane Le Mignan à Metz. On voit mal comment l’entraîneur des Grenats peut échapper à la sentence de Bernard Serin. Depuis sa prise de pouvoir en 2009, le président messin a évincé trois techniciens en cours de saison, dont Philippe Hinschberger qui se souvient bien des conditions de son licenciement.

Le Mignan a été prévenu

« Avant mes deux derniers matchs, à Saint-Etienne (1-3) et contre Dijon (1-2, le 21 octobre 2017), le président m'avait convoqué et fait comprendre qu'on lui demandait ce qu'il attendait pour me virer et qu'il fallait donc que ça s'améliore vite, a raconté l’ancien joueur et entraîneur de Metz à L’Equipe. Stéphane, qui est un ami, sait qu'il ne pourra pas durer très longtemps avec aussi peu de points… » Les Grenats ont effectivement récolté deux petites unités après huit journées de Ligue 1. Un bilan largement insuffisant pour leur directeur sportif Frédéric Arpinon, honnête sur la situation du coach.

« Bien sûr qu'il est menacé, car c'est le football qui est comme ça, avouait le dirigeant au Républicain Lorrain cette semaine. (…) Un ultimatum pour les prochains matchs ? Non pas du tout, mais on essaye de réfléchir en bonne intelligence, car il y a eu des erreurs commises par le passé. En revanche, Stéphane Le Mignan doit changer certaines choses. Notre façon de jouer est peut être trop lisible et il faut changer ça. Après je ne veux pas non plus que l'on rende le ballon sans arrêt à l'adversaire. On doit aussi faire des efforts ensemble. » Une défaite à Lille dimanche, avec un contenu aussi décevant que lors des précédents matchs, pourrait définitivement acter le départ de Stéphane Le Mignan.