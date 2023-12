Un mort à Nantes, Riolo et la ministre unis pour frapper fort

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La soirée de samedi a viré au drame à Nantes avec la mort d’un supporter nantais en marge de la rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre les Canaris et l’OGC Nice. De nouveaux incidents qui auront des conséquences.

Un mois et demi après les graves incidents en marge du match entre l’OM et l’OL et qui avait entrainé le report du match, un supporter du FC Nantes a perdu la vie avant la rencontre de Ligue 1 face à Nice à la Beaujoire. De nouveaux incidents dramatiques qui vont obligatoirement pousser les autorités à prendre des mesures radicales dans le cadre des déplacements de supporters en France. Au micro de RMC, Daniel Riolo a réagi à cette tragédie et pour le chroniqueur de l’After Foot, une mesure simple et sans compromis doit être prise avec une interdiction de tous les déplacements de supporters en France dans les semaines et les mois à venir.

Nantes : Un supporter agressé au couteau par un chauffeur VTC https://t.co/BaeQO4bX02 — Foot01.com (@Foot01_com) December 2, 2023

« Après les incidents à Marseille, j'avais demandé s'il fallait un mort pour prendre enfin la bonne décision ? Le mort, il est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? En vérité, on ne devrait pas parler des matchs de Ligue 1 ce week-end. On est avec un mort sur les bras. On a entendu Vincent Labrune ? Un communiqué pour un mort ? On a l'impression qu'on s'en fout totalement. Ça me désole… Cela fait pas mal de temps que je le dis et j'espère qu'on va enfin ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. C'est désolant de le dire mais il faut arrêter les déplacements de supporters. C'est terminé, stop, on enterre l'idée. On est incapable de gérer ça en France parce qu'on a un public de sauvages et une autorité publique qui a autre chose à faire que de gérer des sauvages » a pesté Daniel Riolo, révolté et en colère et qui espère que les déplacements de supporters seront interdits à l’avenir.

Les supporters systématiquement interdits de déplacement ?

Une mesure radicale qui est bien sûr dans l’esprit de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ce lundi, la membre du gouvernement s’est exprimée au micro de France Inter. Le ton grave, elle a promis de prendre des mesures radicales en concertation avec Vincent Labrune, Gérald Darmanin ou encore Eric Dupont-Moretti. « Je pense qu’on ne peut pas continuer comme ça dans le foot. J’ai échangé longuement avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue de foot, hier (dimanche). Il partage mon désarroi. Il faut être lucide, ce n’est pas spécifique à la France. On a vu ce qu’il s’est passé il y a dix jours à Francfort avec 50 policiers qui ont été blessés. Ce n’est juste pas possible de continuer comme ça. Il faut une réponse globale. A situation radicale, mesures radicales. Quand le match présente un risque il faut s’arrêter sur les déplacements de supporters. C’est incontournable d’avoir un temps de retour à une moindre violence. On va prendre l’initiative avec le ministre de l’Intérieur (Gérald Darmanin), avec le Garde des Sceaux (Eric Dupont-Moretti), avec la Ligue de football professionnel, la Fédération des clubs… il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée » a promis la ministre des Sports, pour qui cette situation n’est plus tolérable. Reste maintenant à voir si des mesures radicales seront prises dans les semaines à venir pour interdire de manière systématique ou presque les déplacements des supporters en Ligue 1.