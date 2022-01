Un grand Amine Gouiri porte Nice à Metz

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, l'OGC Nice a fait le travail lors de la 22e journée de Ligue 1 en l'emportant (2-0) sur la pelouse du FC Metz.

Christophe Galtier et les Niçois ont repris leur place de dauphin du championnat à l'OM grâce à leur précieux succès (2-0) ce dimanche face à un FC Metz décimé suite à la CAN. Une victoire qui s'est dessinée lors en seconde période, notamment grâce à un grand Amine Gouiri. Passeur décisif pour Kephren Thuram à la 58e minute, l'ancien de l'OL s'est illustré sur penalty en fin de match (86e) avec une heureuse panenka. Amine Gouiri, auteur de son 10e but de la saison en Ligue 1, s'est également vu annuler un but pour un hors-jeu plus que litigieux. 5 sur 5 pour Nice qui enchaîne en Ligue1. De son côté, le FC Metz n'est qu'à 2 petits points de la zone de relégation.