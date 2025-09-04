Un bug persiste, Ligue 1+ refuse de le réparer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Satisfait de ses débuts, Ligue 1+ est pourtant confronté à un bug persistant. Les clients abonnés via l’application ne parviennent pas à profiter des services sur leur box Orange. Un problème qui risque de durer étant donné que la nouvelle plateforme et l’opérateur se renvoient la balle.

C’est un départ quasi inespéré pour Ligue 1+. Dès la première journée de championnat, la chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel avait déjà attiré près de 600 000 abonnés. A ce rythme, la nouvelle plateforme a de grandes chances d’atteindre l’objectif du million de clients d’ici la fin de l’exercice 2025-2026. Et ce malgré les couacs aperçus. Parmi les soucis rencontrés, les abonnés par l’intermédiaire de Prime Video n’ont pas eu accès à l’avant-match ni à l’après-match de la rencontre d’ouverture entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (1-0) le 15 août.

« Amazon fonctionne aujourd'hui très bien, avait rapidement rassuré Nicolas de Tavernost dans les colonnes de L’Equipe. Dans l'ensemble, pour tous les opérateurs, cela a bien fonctionné, même s'il peut y avoir ici ou là des petites difficultés. » Le directeur de LFP Media faisait peut-être référence au bug concernant les clients d’Orange. Depuis le début de la saison, les amateurs du championnat français qui se sont abonnés via l’application Ligue 1+ ne parviennent pas à profiter des services sur leur Livebox alors que leur abonnement leur donne accès à une diffusion à la télévision.

Aucune solution proposée

La Ligue de Football Professionnel ainsi que l’opérateur ont eux-mêmes confirmé le problème. Mais les deux parties se renvoient la balle. Une situation pénible pour ces abonnés condamnés à regarder les matchs sur téléphone portable, tablette ou ordinateur, sachant qu’un branchement par câble HDMI est impossible. Alertée, l'association de consommateur UFC-Que Choisir dénonce un manque de transparence dans la mesure où ce bug n’est jamais évoqué dans les conditions générales au moment de la souscription de l’abonnement.