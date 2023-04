Un arbitrage scandaleux, coup de gueule en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C'est bien connu, les arbitres sont la cause de tous les maux dans le football. La Ligue 1 n'échappe pas à la règle et Eric Roy a profité d'une conférence de presse pour dire le fond de sa pensée.

La fin de saison approche et les points valent de l’or en Ligue 1. C’est encore plus vrai dans le bas du tableau avec une saison qui comprend quatre équipes à descendre en Ligue 2. Si Angers, Ajaccio et Troyes sont déjà très mal partis, Brest, Auxerre et Strasbourg se disputent la place à ne pas prendre pour le moment. Le club breton pensait avoir fait une très bonne affaire à Reims, menant jusque dans les derniers instants avant de concéder un pénalty litigieux dans les arrêts de jeu. Une semaine après les faits, Eric Roy ne digère toujours pas, et il a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage qui peut s’en prendre facilement aux clubs les moins réputés de la Ligue 1, mais aussi contre la VAR et son manque totale d’humanité.

#SB29OGCN 🎙 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : " Je reste déçu du pénalty pris dans les dernières minutes lors de notre déplacement à Reims. Le foot, cela reste un sport de contact. Mais maintenant, il faut faire avec cette nouvelle interprétation du football par le VAR. C'est comme ça. " pic.twitter.com/61hCsbtX1y — Stade Brestois 29 (@SB29) April 14, 2023

« À Brest, on a l’habitude avec des décisions arbitrales qui sont des fois un peu… On l’a vu à Reims l’autre jour et ça n’a pas fait frémir le football français. Brest intéresse peu de monde. On perd des points alors qu’on est une équipe qui lutte pour son maintien. Ça ne fait pas débat mais ça aurait été Lyon, Marseille, Paris qui auraient été victimes de ce genre de situations, on en aurait parlé. Qu’on ne se demande même pas, penalty, pas penalty ? Il y a des débats continuellement en radio, en télé, souvent sur des choses qui n’intéressent personne mais sur le fond de ce qu’est l’arbitrage aujourd’hui… Des gars dans les camions décident d’un sort de match, quelqu’un d’isolé qui n’est pas dans l’ambiance, qui ne prend pas en compte l’histoire de la rencontre. C’est difficile à avaler », a pesté l’entraineur du Stade Brestois dans des propos rapportés par Le Télégramme.

Lens et Reims s'y sont aussi mis

Une attaque qui en dit long aussi sur la nervosité qui parcourt les clubs concernés par la lutte pour le maintien. Le match face à Nice de ce dimanche aura donc une importance capitale pour les Bretons, même si Eric Roy n’est pas le seul à sortir la sulfateuse contre l’arbitrage et la VAR. Reims, son adversaire du week-end dernier qui a bénéficié d’un pénalty généreux à ses yeux, avait piqué une colère en première partie de saison devant les cartons rouges à répétition récoltés par ces joueurs. Même Lens, qui joue le titre, s’était esclaffé devant l’arbitrage jugé en sa défaveur dans une vidéo qui a fait le buzz, après un match à… Brest.