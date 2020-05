TV : Vive Canal +, Pierre Ménès enterre déjà Mediapro

Dans : Ligue 1.

A compter de la saison prochaine, Canal + ne diffusera plus que deux matchs de Ligue 1 par journée contre huit pour Mediapro.

Le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, qui souhaite proposer un tarif de 25 euros par mois à ses futurs abonnés, est actuellement en train de monter son équipe de journalistes. Dans le courant du mois de juillet, la chaine devrait être disponible avant de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 au mois d’août. Pour devenir le principal diffuseur du football français, Mediapro a mis tout le monde KO lors du dernier appel d’offre en acceptant de dépenser 780 ME par saison. Un chiffre complètement dingue qui va causer la mort de la chaîne selon Pierre Ménès, lequel a par ailleurs rappelé sur Twitter qu’il y aura toujours du foot à déguster sur l’antenne de Canal + la saison prochaine.

« On (Canal +) a quand même deux matchs plus la Ligue des Champions et l’Europa League la saison prochaine. Mediapro ne tiendra pas la distance. On en reparle dans un an quand ils auront perdu 700 ME la première année » a lâché le journaliste de la chaîne cryptée sur son compte Twitter. Bien évidemment, Canal Plus serait le grand gagnant d’un éventuel crash de Mediapro. Tout dépendra finalement de la volonté des fans de Ligue 1 à s’abonner ou non à cette nouvelle chaîne qui ne diffusera que du football français, pour 25 euros par mois. Un prix abordable et correct selon Jaume Roures, le patron de la chaîne. Mais qui a d’ores et déjà fait tiquer de nombreux fans de football, lesquels sont clairement réticents à l’idée de payer aussi cher pour ne voir que des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, sans avoir une offre cinéma et culturelle en complément comme c’est le cas sur Canal +.