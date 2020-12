TV : Une petite partie des abonnés remboursée, Téléfoot a tranché

Dans : Ligue 1.

Après la validation de la justice, la Ligue de Football Professionnel et Mediapro vont bien mettre un terme à leur collaboration dans les prochaines semaines. De nombreux abonnés à la chaîne Téléfoot vont donc tenter d’obtenir un remboursement. Mais seule une partie d’entre eux obtiendra gain de cause.

Le divorce se rapproche. Après des mois de négociations sous le contrôle du médiateur Marc Sénéchal, la Ligue de Football Professionnel et Mediapro sont parvenus à trouver un terrain d’entente. Un accord validé par le tribunal de commerce de Nanterre qui permettra à l’instance de récupérer les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 afin de les remettre sur le marché. Mais en attendant l’arrivée d’un nouveau diffuseur, Téléfoot va continuer à retransmettre les matchs jusqu’à fin janvier si nécessaire. Et ensuite, les abonnés à la chaîne pourront-ils se faire rembourser ?

Pour le moment, le plan d’arrêt présenté à la justice ne prévoit le remboursement que d’une petite partie des clients. En effet, Capital nous apprend que Téléfoot a décidé de rembourser uniquement les abonnés « over-the-top » (OTT), c’est-à-dire ceux qui ont payé pour un an afin de regarder la chaîne via une application sur ordinateur, tablette ou smartphone. Ces sommes ont « été prises en compte dans les dettes à apurer et la chaîne sera en mesure de procéder à ces remboursements », a indiqué le diffuseur au tribunal. En revanche, les clients qui ont déjà payé une année en passant par un opérateur (SFR, Orange, Free…) devront suivre l’évolution du dossier que Marc Sénéchal continue de superviser.