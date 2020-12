TV : Accord LFP-Médiapro validé

Dans : Ligue 1.

L’accord trouvé la semaine dernière entre Médiapro et la LFP a été approuvé par le Tribunal de Commerce de Nanterre ce mardi. Les droits TV de la Ligue 1 et Ligue 2 vont pouvoir rapidement être remis en vente, dévoile L'Equipe ce mardi.

Le groupe audiovisuel, qui ne payait plus ses échéances depuis le mois d’octobre, a accepté de verser 100 ME en deux temps à la Ligue, pour se dégager du contrat et permettre ainsi aux autres diffuseurs de se partager les matchs. En contrepartie, Médiapro ne sera pas attaqué devant les tribunaux pour son non-respect du contrat. Pour le moment, un seul nom est cité pour la reprise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il s’agit de Canal+, plus que jamais en position de force dans ce dossier.