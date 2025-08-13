TV ‍: Un ancien international français rejoint Ligue1+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après Adil Rami, un autre ancien joueur de l’équipe de France rejoint l’équipe de consultants de Ligue1+. En effet, le compte X du nouveau diffuseur de la Ligue 1 a annoncé ce mercredi que Paul-Georges Ntep était la dernière recrue en date de LFP Media pour grossir les rangs de Ligue1+. Il s’agira de la première expérience à la télévision pour l’ancien joueur du Stade Rennais ou encore de l’AJ Auxerre. On ignore encore s’il sera amené à commenter des matchs, à intervenir en plateau lors de certaines émissions ou à figurer en tant que journaliste en bord terrain.