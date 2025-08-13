Ligue 1+ ‍: DAZN se fait prendre la main dans le sac

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis lundi, et la commercialisation des abonnements à Ligue 1+, les différents opérateurs ont fait des offres spéciales. L'enthousiasme autour de celle de DAZN de la part de certains influenceurs a été acheté, et cela fait causer sur les réseaux sociaux.

Les amateurs de Ligue 1 peuvent s'abonner depuis 48 heures à la chaîne Ligue 1+ qui diffusera en direct 8 des 9 matchs qui se jouent chaque soirée. Pour la Ligue de Football Professionnel, ce lancement est décisif et presque vital, puisque c'est désormais elle qui encaissera les droits TV pour les clubs, et cela, même si elle devra reverser une petite partie du prix de l'abonnement. Pour ceux qui veulent aider les clubs, il faut donc passer directement par l'application de Ligue 1+. Mais Prime Vidéo et surtout DAZN, qui distribuent la chaîne, ont également fait des offres. Et c'est celle de DAZN, qui l'an dernier vendait ses abonnements pour près de 40 euros, qui a fait des vagues.

Car, plusieurs comptes spécialisés de supporters se sont subitement enthousiasmé pour l'offre de cet opérateur. Et cela ne devait rien au hasard, l'opérateur ayant glissé quelques petits billets. De quoi faire tousser les followers de ces comptes, lesquels s'en sont pris à ceux qui avaient ainsi cédé à la tentation, quitte à revenir sur ce qu'ils disaient il y a encore quelques mois sur DAZN, ou à aller à l'encontre de leur position, notamment parce qu'il est reproché au propriétaire de DAZN d'être un proche de Benyamin Netanyahou.

L'argent de DAZN reversé à des oeuvres

Ecoutez les amis, j’ai accepté un partenariat sans avoir investigué.



J’ai entendu votre mécontentement et les raisons de celui-ci.



Les fonds obtenus seront reversés à une association sensible au respect des droits humains en Palestine.



Merci à vous allez l’OM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 12, 2025

Plusieurs comptes ont assumé ce partenariat rémunérateur, tandis que d'autres, conscients d'avoir considérablement déçu leur communauté, ont promis de faire des dons à des œuvres caritatives comme @La MinuteOM. Et DAZN a tapé partout, que ce soit du côté de l'OL, de l'OM, du PSG et d'autres clubs de Ligue 1, avec un souci commun à tous, aucun n'a fait savoir qu'il s'agissait d'une opération commerciale.