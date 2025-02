TV ‍: Un 1er président de Ligue 1 panique, DAZN menace la LFP d'un procès

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

DAZN réfléchit à la possibilité de ne pas payer sa prochaine échéance des droits de diffusion du championnat de France. La crise couve plus que jamais au sein du football français et les présidents de Ligue 1 commencent à paniquer.

DAZN diffusera-t-il encore la Ligue 1 dans les prochaines semaines ? C'est une question qui mérite de se poser à la vue de la crise qui couve entre la plateforme britannique et la Ligue de Football Professionnel. DAZN reproche au football français de ne pas assez lutter contre le piratage. Un gros manque à gagner pour le groupe anglais, qui n'en serait qu'à 500 000 abonnés. Loin des 1,5 million espérés. Ce lundi, RMC indiquait que DAZN n'était plus du tout chaud à l'idée de régler sa prochaine échéance. Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, commence de son côté à paniquer.

Un point de non-retour ?

Selon les informations de L'Equipe, Oughourlian a récemment envoyé un message sur le groupe WhatsApp des présidents de club. Il y fait part de son inquiétude concernant un retrait de DAZN ou de retards possibles de paiements. Normalement, le 14 février prochain, un versement (comprenant DAZN et beIN Sports) de 56,9 millions d'euros est attendu par la LFP. L'Equipe précise que beIN Sports a déjà réglé sa part. Ne reste plus que DAZN, qui joue la montre et menace de ne pas payer. Le média anglais voudrait plus que jamais demander la révision de son contrat, estimé à 400 millions d'euros en moyenne par saison sur le cycle 2024-2029, et 350 millions en 2024-2025.

A noter que ces dernières heures via X, Romain Molina annonce lui la catastrophe pour le football français : « Comme pressenti depuis un moment, les relations entre la LFP et DAZN ont atteint presque un point de non retour. La catastrophe n'attendra pas décembre pour le football français finalement... ». Ambiance tendue au sein du football français alors que ce mardi soir, RMC dévoile que DAZN se refuse à tout commentaire, ne niant pas que la possibilité de ne pas payer cette échéance était une option, tout comme celle d'effectuer un recours devant la justice contre la Ligue...