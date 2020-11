TV : Téléfoot massacre les matchs de L1, il accuse

Dans : Ligue 1.

Non seulement la chaîne Téléfoot ne paie pas les droits des matchs de Ligue 1, mais en plus les images sont mauvaises et les réalisations aussi. Les concurrents ont une explication.

Téléfoot est au milieu d’une tempête provoquée par Mediapro, qui refuse de régler l’ardoise que la société de Jaume Roures doit à la Ligue 1 et la Ligue 2, mais cela n’empêche pas les journalistes de la nouvelle chaîne sportive de faire très convenablement leur travail. Cela ne doit pas être simple tous les jours compte tenu de l’ambiance, mais ce challenge est réussi. Le gros souci de Téléfoot concerne la qualité technique des matchs diffusés, à l’image d’un Rennes-Brest qui a suscité de très nombreux commentaires négatifs. Entre une qualité d’image digne d’un streaming bas de gamme, là où Téléfoot promet de la 4K, et des plans qui donnent des vertiges et dénaturent les rencontres.

Et du côté des sociétés concurrentes du groupe sino-espagnol on tire à boulets rouges sur Téléfoot. « Avec Mediapro, il y a une dégradation de la qualité de la captation, car Mediapro utilise des moyens technologiques (caméras, car-régie, mélangeurs vidéo) vieillissants. Ils remplissent a minima le cahier des charges de production demandé par la Ligue. Il y a des défaillances, des problèmes de son… En Belgique, c’est pareil et les clubs se plaignent », explique, dans L’Equipe, François-Charles Bideaux, ancien réalisateur du football pour Canal+ et désormais co-CEO d’Euromédia, société qui depuis 35 ans travaille notamment pour Wimbledon, ASO, l’UEFA…De son côté, Mediapro se défend en rappelant qu'elle avait de l'expérience également en Europe, avec par exemple la production du récent Final 8 à Lisbonne.