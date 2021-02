TV : Téléfoot confirme sa mort juste après OM-PSG

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

La chaîne Téléfoot cessera de diffuser dimanche soir juste après la rencontre OM-PSG. Les abonnés seront remboursés au prorata de ce qu'ils ont payé pour ce mois.

Ce n’est évidemment pas une surprise puisque jeudi la Ligue de Football Professionnel avait officialisé l’accord avec Canal+ pour la diffusion de la fin de saison de Ligue 1 sur Canal+, mais c’est désormais certain, Téléfoot disparaîtra dimanche soir juste après OM-PSG qui sera co-diffusé par la chaîne du groupe Mediapro en même temps que C+. Ce samedi, les abonnés à Téléfoot ont reçu un email les informant de cette triste fin et précisant les modalités du remboursement pour ceux qui payaient chaque mois ou avaient pris un abonnement à l’année. Et les choses sont claires, il sera impossible de voir en replay tout ou partie des matches et des magazines de la chaîne.

« Nous avons le regret de vous informer que le service Téléfoot la Chaîne du Foot s’arrêtera ce dimanche 7 février à l’issue de la 24ème journée. Dès lors, vous ne pourrez plus suivre les Championnats de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 sur nos antennes ; nos programmes seront interrompus et il ne sera plus possible d’ accéder à nos replays. Votre abonnement Téléfoot sera résilié automatiquement le 7 février au soir ; vous ne serez donc plus facturé pour celui-ci. Nous procéderons par ailleurs dans les meilleurs délais au remboursement au prorata de votre abonnement pour la période courant entre la fin du service Téléfoot et la date de fin de votre mensualité (pour les abonnements avec paiement mensuel) ou annuité (pour les abonnements avec prépaiement annuel). Enfin, nous tenons tout particulièrement à vous remercier de nous avoir accompagnés dans l’aventure Téléfoot et de nous être restés fidèles jusqu’au bout. Nous espérons que vous avez apprécié les différents contenus qui vous ont été proposés », précise la chaîne de Mediapro dans un courrier aux abonnés. RIP la chaîne Téléfoot.