TV : Téléfoot a tué le match du dimanche soir, l'incroyable révélation

Dans : Ligue 1.

Prise dans la tourmente liée au défaut de paiement de Mediapro, la chaîne Téléfoot est forcément secouée. Même s'il n'y a rien à dire sur le travail des journalistes, personne ne regarde la chaîne.

Du côté des bureaux de Mediapro et de Téléfoot, on est clairement plongé dans l’inquiétude depuis l’annonce la semaine passée que l’échéance d’octobre des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 n’a pas été payée. Et la LFP ayant décidé de ne pas accorder un délai de paiement à Jaume Roures, il se pourrait bien que cela tourne vite au clash avec la possibilité qu’un nouvel appel d’offre soit fait dès cette saison 2020-2021. C’est au milieu de cette énorme tempête qui menace les clubs français, que Le Point fait des révélations sur les audiences de la chaîne Téléfoot. Et c’est peu dire que cela ne va pas contribuer à rassurer le football français. L’hebdomadaire, qui rappelle que Mediapro a décidé de supprimer le multiplex du samedi soir pour le repositionner le dimanche après-midi, affirme que même la grande affiche du dimanche à 21 heures est un gros fiasco.

Et Le Point de faire cette révélation. « Le milliard, c'est fantastique, mais à quel prix ? Feuilleton sportif préféré des Français, la Ligue 1 s'efface petit à petit en suivant le même chemin que la Coupe de France. Ce n'est même pas de la faute des équipes de Téléfoot qui, en très peu de temps, ont su proposer un produit de bonne facture. Mais les chiffres qui circulent en coulisses sont éloquents. La finale de Ligue des champions féminine en août diffusée sur Canal+ a fait mieux en audience que Brest/OM sur Téléfoot ! Quand on connaît le potentiel de fans de l'OM », explique Florent Barraco, journaliste du Point. Bien évidemment on peut parler du piratage ou de tout ce que l'on veut, mais l'exposition pour la Ligue 1 est clairement en chute libre, et ce n'est pas bon signe.