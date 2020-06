TV : Tarrago allume Mediapro et sa Ligue 1 à 25 euros

Dans : Ligue 1.

Mardi, le groupe Mediapro a créé la surprise en annonçant le nom de sa chaîne Téléfoot, dont les principaux commentateurs seront Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Cet accord entre TF1 et Mediapro pour les quatre années à venir emballe de nombreux téléspectateurs du championnat de France. Il faut dire que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sont très appréciés, contrairement à de nombreux journalistes aux commentaires de la Ligue 1 depuis plusieurs années. Néanmoins, ce pacte entre TF1 et Mediapro ne constitue par un argument de poids pour Mediapro, qui souhaite toujours vendre son abonnement à 25 euros par mois, selon le journaliste Sébastien Tarrago.

« Je n’ai pas envie de dire du mal de TF1 car j’aime beaucoup Téléfoot, j’aime beaucoup Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Mais je n’arrive pas à comprendre comment ce pacte peut être un argument de poids pour s’abonner à Mediapro à un prix de 25 euros. L’argument de poids, ce sera les matchs, la Ligue 1, la qualité des joueurs qui vont vous être offerts. Encore une fois, Margotton et Lizarazu sont brillants. Mais ce n’est pas eux qui vont me faire abonner à Mediapro à un tel prix. Ce qui va me motiver à m’abonner c’est le spectacle et s’il y en a. Je m’abonnerais même avec des commentateurs qui me fatiguent s'il y a du spectacle » a commenté le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui apprécie les nouveaux commentateurs vedettes de la nouvelle chaîne Téléfoot, mais qui ne paiera pas 25 euros pour entendre leurs belles voix si le spectacle n'est pas au rendez-vous. Assurément, ce prix annoncé par Jaume Roures n’a pas fini de faire polémique, la grande majorité des fans de foot l’estimant bien trop élevé pour ne visionner que de la L1 et de la L2…