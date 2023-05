TV ‍: OL-Reims, Strasbourg-PSG, OM-Brest… Où suivre le multiplex ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Comme il est de coutume à chaque fin de saison, les deux dernières journées de Ligue 1 se disputeront en mode multiplex avec tous les matchs au même horaire. Durant la 37e journée de championnat, plusieurs matchs importants seront à suivre comme OL-Reims, Strasbourg-PSG ou OM-Brest.

Quelle heure pour le multiplex de la 37e journée de Ligue 1 ?

Alors que l’exercice 2022-2023 touche à sa fin, les suiveurs du football français ont encore deux rendez-vous importants à regarder avec les deux dernières journées du championnat. À commencer par cette J37, qui se disputera ce samedi 27 mai à 21 heures sur tous les stades de France.

Sur quelles chaînes suivre les matchs ?

Même si le PSG est assuré de finir à la première place de la Ligue 1, le club de la capitale française sera officiellement sacré Champion de France durant cette 37e journée en cas de bon résultat sur la pelouse de Strasbourg. Cette rencontre à La Meinau sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo.

Concernant l’Olympique de Marseille, qui dispose de cinq points de retard sur Lens dans la course à la deuxième place, son match face au Stade Brestois, qui a officiellement validé son maintien la semaine passée, se jouera devant les caméras de Canal+ Sport 360 samedi soir. Le rival de l’OM, à savoir Lens, qui a de grandes chances de finir dauphin du PSG à l’issue de son match contre Ajaccio, sera à l’affiche sur Amazon Prime Vidéo.

Comme l’Olympique Lyonnais, qui affrontera le Stade de Reims sur le Pass Ligue 1 avec l’ambition de rester au contact de Lille et de Rennes dans la course à l’Europe avant le dernier rendez-vous de la saison la semaine prochaine. En parlant d’Europe, le choc entre le Stade Rennais et l’AS Monaco sera l’un des matchs phares du week-end avec une diffusion sur Canal+ Foot.

Enfin, le dernier grand suspense de la saison en L1 se situe dans la lutte pour le maintien. Sur Amazon Prime Vidéo, Nantes et Auxerre vont se défier à distance avec des rencontres à Lille pour les Canaris, situés un point derrière les Bourguignons, et à Toulouse pour les Auxerrois, qui auront une chance de valider leur maintien en L1 dès cette 37e journée.

Le programme TV complet de cette 37e journée de L1 :

Lille OSC - FC Nantes (sur Amazon Prime Vidéo)

RC Lens - AC Ajaccio (sur Amazon Prime Vidéo)

Montpellier Hérault - OGC Nice (sur Amazon Prime Vidéo)

Olympique Lyonnais - Stade de Reims (sur Amazon Prime Vidéo)

Toulouse FC - AJ Auxerre (sur Amazon Prime Vidéo)

SCO Angers - Troyes (sur Amazon Prime Vidéo)

Strasbourg - Paris Saint-Germain (sur Amazon Prime Vidéo)

Olympique de Marseille - Stade Brestois (sur Canal+ Sport 360)

Stade Rennais - Monaco (sur Canal+ Foot)

Clermont Foot - FC Lorient (sur Amazon Prime Vidéo)